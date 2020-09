Geschokte reacties in Kamer om afgebrand vluchtelingenkamp Lesbos

In de Tweede Kamer wordt geschokt gereageerd op de brand in het vluchtelingenkamp Moira op het Griekse eiland Lesbos. GroenLinks en PvdA vinden dat Nederland niet meer kan wegkijken en de vluchtelingen moet helpen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt op twitter van “een ongelofelijke nachtmerrie. Brand in het overvolle opvangkamp Moria waar tienduizenden vluchtelingen opgesloten zitten vanwege corona. We kunnen en moeten deze mensen helpen en veiligheid bieden. Wachten kan niet langer.”

“Wat verschrikkelijk en angstaanjagend. Waar al zo lang voor werd gewaarschuwd wordt nu werkelijkheid. Brand, corona, chaos. Nederland kan niet langer wegkijken maar moet verantwoordelijkheid nemen”, twitter PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Haar partijgenoot Kirsten van den Hul schrijft: “afschuwelijke beelden uit Moria. Mensonterend. Wat laten we deze mensen toch telkens weer ongelofelijk in de steek. NU humane oplossing nodig. Duizenden mensen staan letterlijk op straat.”

De linkse oppositiepartijen maken zich al langer druk om de nijpende situatie op Lesbos en andere plaatsen in Griekenland waar veel vluchtelingen zijn ondergebracht in overvolle kampen. Ook regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet meer doet.

In april had een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen om zich in Europa sterk te maken om vluchtelingen van Lesbos onder te brengen op cruiseschepen, om zo verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De cruiseschepen liggen vanwege de coronacrisis toch stil. Ze wezen daarbij op de erbarmelijke omstandigheden waarin tienduizenden mensen verkeren.

Eerdere Europese afspraken om de vluchtelingen te herverdelen, komen moeizaam van de grond.