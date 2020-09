Organisaties over Moria: De nachtmerrie is compleet

“De nachtmerrie is compleet”, zo omschrijft VluchtelingenWerk Nederland de situatie in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Het kamp is nagenoeg geheel verwoest door een brand woensdag. De ongeveer 13.000 migranten in het kamp zijn geëvacueerd. “Na het virus kwamen de vlammen in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Europa heeft te lang toegekeken en dit is het resultaat. Hoe lang moet het duren voor men inziet dat dit niet langer zo kan?”, twittert de organisatie.