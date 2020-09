Verzekeraar Vivat wil tot 500 banen schrappen

Verzekeraar Vivat gaat de komende 3 jaar 400 tot 500 arbeidsplaatsen schrappen om kosten te besparen. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, laat een woordvoerder weten. De bezuinigingsronde hangt samen met de overname van de tak voor schadeverzekeringen door NN, waardoor veel kostenvoordelen wegvallen.

Op dit moment is Vivat, het moederbedrijf van onder andere Zwitserleven en Actiam, goed voor 2200 voltijdsbanen. Al het personeel is werkzaam in Nederland.