Unilever optimistisch over steun aandeelhouders voor verhuisplan

Unilever verwacht veel steun onder aandeelhouders voor het plan om het was- en voedingsmiddelenconcern op papier volledig Brits te maken. Een eventuele ‘verhuisboete’ voor de verplaatsing van het hoofdkantoor, zoals GroenLinks in de Tweede Kamer voorstelt, zou volgens topman Alan Jope in strijd zijn met Europese wetten.