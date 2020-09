Ministerie van Justitie neemt verdediging lasterzaak Trump over

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de uitzonderlijke beslissing genomen om Trumps persoonlijke advocaten te vervangen in een lasterzaak tegen hem, meldt The New York Times. De zaak is aangespannen door schrijfster E. Jean Carroll, die Trump ervan heeft beschuldigd dat hij haar in de jaren negentig heeft verkracht. Carroll stelt dat Trump haar carrière heeft beschadigd door te zeggen dat zij heeft gelogen over de verkrachting.

De advocaten van het ministerie van Justitie stellen dat Trump, toen hij zei dat hij Carroll nooit heeft gekend, in zijn hoedanigheid van president was en daarom verdedigd kan worden door de federale overheid op kosten van de belastingbetaler.

De zet kan ermee te maken hebben dat medewerkers van de federale overheid immuun zijn voor de meeste soorten smaadzaken. Juristen stellen echter dat dit gegeven nog nooit is gebruikt om een president te beschermen, al helemaal niet voor daden die zijn gepleegd voor het aantreden.

“De vraag is of het echt de bedoeling is van de wet dat overheidsadvocaten iemand moeten verdedigen die wordt beschuldigd van liegen over een verkrachting toen hij nog niet eens president was?”, aldus een hoogleraar rechten aan de universiteit van Texas.

Doel is mogelijk ook om te voorkomen dat informatie die gênant is voor Trump voor de verkiezingen wereldkundig wordt. Vorige maand besloot een rechter dat Trump voor november al verhoord zou kunnen worden. De advocaten van Carroll hebben een DNA-test aangevraagd om te bepalen of het DNA van Trump overeenkomt met genetisch materiaal op een jurk waarvan Carroll beweert dat zij die aanhad ten tijde van de vermeende verkrachting.

Carrolls advocaat beschreef de zet van het ministerie van Justitie als “schokkend”. “De moeite die Trump doet om door middel van de macht van de regering van de VS verantwoordelijkheid voor zijn privé-wangedrag te ontlopen, is ongekend”, aldus advocaat Roberta Kaplan. “En het laat zien hoever hij bereid is te gaan om te voorkomen dat de waarheid uitkomt.”