Aantal nieuwe coronagevallen Duitsland omlaag

In Duitsland is in het afgelopen etmaal een lager aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld dan in het etmaal daarvoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldde 1176 nieuwe gevallen, ruim 300 minder dan dinsdag.

het totale aantal geconstateerde coronabesmettingen in Duitsland komt daarmee op 253.474. Doordat er in de laatste 24 uur negen doden te betreuren waren, komt het dodental van de Covid-19-pandemie in Duitsland op 9338 te staan, aldus het RKI.