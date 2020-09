Kardashians stoppen na veertien jaar met realityshow

De familie Kardashian heeft na veertien jaar en twintig seizoenenen genoeg van hun realityshow. De laatste reeks van Keeping Up with the Kardashians is volgend jaar op televisie, maakte Kim Kardashian dinsdag bekend op social media.

De beslissing is met pijn in het hart genomen, schrijft de realityster. "We zijn meer dan dankbaar aan iedereen die al die jaren heeft gekeken naar onze goede tijden, de slechte tijden, het geluk, de tranen en de vele relaties en kinderen. We zullen de mooie herinneringen en talloze mensen die we hebben ontmoet voor altijd koesteren."

Kim Kardashian zegt zonder de show niet te zijn geweest wie ze nu is. "Deze show heeft ons gemaakt tot wie we zijn en ik sta voor altijd bij iedereen in het krijt die een rol heeft gespeeld in het vormen van onze carrières en het veranderen van onze levens."

Een reden voor het stoppen van de show geeft ze niet. Wel nemen de kijkcijfers de laatste jaren af en heeft zus Kourtney onlangs aangegeven dat ze minder in beeld zal zijn.