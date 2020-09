Twee crewleden Nederlands schip in Nigeria ontvoerd

Een speciaal team van Seatrade probeert contact te leggen met de ontvoerde bemanningsleden om hun veilige terugkeer te bespoedigen. De rederij staat in nauw contact met de autoriteiten in Nigeria. De Water Phoenix is onder marine-escorte onderweg naar zijn ligplaats in de haven van Lagos. Het bedrijf benadrukt verder geen informatie naar buiten te willen brengen om de veiligheid van de twee ontvoerden niet in gevaar te brengen.

Op NPO Radio 1 sprak Radings van “een bijzonder zorgelijke situatie”. Volgens hem is het een gebied waar zich vaker piraterij-incidenten voordoen. Opvarenden worden soms gekidnapt om losgeld te krijgen.

De Water Phoenix vaart onder Liberiaanse vlag. Het schip was onderweg van IJmuiden naar Lagos.