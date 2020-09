Tesla hard onderuit op donkerrood Wall Street

De aandelenbeurzen in New York hebben ook dinsdag weer flink ingeleverd. En andermaal deden met name techfondsen een stevige stap terug. Zo stonden grote namen als Amazon, Apple en Facebook in het rood. Het aandeel Tesla beleefde zijn slechtste beurt ooit, onder druk ook van nieuws van concurrenten. Verder droeg de prijsval van olie bij aan de mineurstemming