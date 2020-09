Israël en VAE ondertekenen akkoord in Witte Huis

Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) ondertekenen volgende week dinsdag in het Witte Huis in Washington de overeenkomst over normalisering van hun betrekkingen. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis komen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en Abdullah bin Zayed al-Nahyan, de minister van Buitenlandse Zaken van de VAE, naar Washington om hun handtekeningen te zetten, onder het toeziend oog van president Trump.