Parlementariërs VS vragen Trump om onderzoek naar zaak-Navalni

President Donald Trump zei vorige week vrijdag dat hij nog geen bewijs heeft gezien dat Navalni is vergiftigd. “Het is vreselijk, het had niet mogen gebeuren”, zei hij wel. Zijn regering liet Moskou eerder weten zeer bezorgd te zijn over de Duitse conclusie dat het ging om een zenuwgif uit de novitsjok-groep.

De leiders van de commissie Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden riepen niet alleen op tot een Amerikaans onderzoek, maar suggereerden ook dat mogelijk sancties nodig zijn. “Als blijkt dat de Russische regering opnieuw een chemisch wapen heeft gebruikt tegen een van zijn eigen burgers, moeten er extra sancties worden opgelegd”, schrijven de Democraat Eliot Engel en de Republikein Michael McCaul aan Trump. Die heeft nog niet gereageerd.

Rusland zegt geen bewijs van een misdaad te hebben gezien en heeft dan ook geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Duitsland en andere Europese landen hebben Moskou opgeroepen snel helderheid te verschaffen. Frankrijk cancelde dinsdag een overleg over veiligheidssamenwerking met de Russische ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken dat volgende week zou plaatsvinden.