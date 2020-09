Stevig verlies voor AEX, tech en energie onderuit

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met een stevig verlies gesloten. Ook elders in Europa leverden graadmeters flink in. Vooral techbedrijven stonden onder druk, mede doordat de Amerikaanse president Donald Trump de verhouding met China verder op scherp zette. Ook energiefondsen gingen onderuit in het kielzog van de olieprijzen.

De AEX-index sloot de sessie 1,2 procent lager op 540,79 punten. De MidKap verloor 1,4 procent, tot 789,28 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,6 procent.

President Trump zei de banden met China te willen beteugelen, waarmee hij naar eigen zeggen een andere koers vaart dan zijn concurrent in de presidentsrace Joe Biden. Amerikaanse bedrijven die zaken doen met China zouden volgens Trump niet meer mee moeten dingen naar overheidscontracten. Verder sprak hij over het straffen van bedrijven die in het buitenland banen creëren.

Chipbedrijven

De chipbedrijven ASMI en ASML stonden bij de sterkste dalers bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met verliezen van 5,5 procent en 2,2 procent. In de MidKap viel het verlies van chipbedrijf Besi (min 3,7 procent) op.

Sterkste daler in de MidKap was Altice Europe dat 6,7 procent verloor. De controlerend aandeelhouder van het Canadese kabelbedrijf Cogeco gaat niet in op het overnamebod van breedbandprovider Altice USA, in 2018 afgesplitst van het Franse kabel- en telecomconcern.

Oliemarkt

Verder stond de oliemarkt in de schijnwerpers door zorgen over een zwakkere vraag mede door het oplaaiende aantal coronabesmettingen in veel landen. Een vat Amerikaanse olie werd 8,8 procent goedkoper op 36,27 dollar. Brentolie daalde 6,1 procent in prijs tot 39,43 dollar per vat.

Olie- en gasreus Shell verloor in 4,2 procent, terwijl maritiem oliedienstverlener SBM Offshore 3,2 procent inleverde en bodemonderzoeker Fugro 2,9 procent lager werd gezet. Het Britse olie- en gasconcern BP verloor 3,1 procent in Londen en Total ging 3,7 procent omlaag in Parijs.

EasyJet

In Londen zakte easyJet bijna 5 procent. De luchtvaartmaatschappij voert in het vierde kwartaal minder vluchten uit dan het bedrijf aanvankelijk had verwacht. De vraag naar tickets blijft volgens de Britse budgetvlieger achter door de constant veranderende reisrestricties in Europa en quarantaineverplichtingen voor reizigers in het Verenigd Koninkrijk. Royal Mail klom 25 procent dankzij een verhoging van de omzetverwachting door het Britse postbedrijf.

De euro was 1,1786 dollar waard, tegen 1,1818 dollar een dag eerder.