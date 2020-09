Plenaire zitting EU-parlement Straatsburg opnieuw naar Brussel

De plenaire zitting van het Europees Parlement die volgende week in Straatsburg zou plaatsvinden gaat niet door in de Franse stad. Vanwege het coronavirus heeft parlementsvoorzitter David Sassoli na een gesprek met de burgemeester van Straatsburg besloten de vergadering in Brussel te houden. Het gebied waar de Oost-Franse stad ligt is deze week door de Franse autoriteiten tot ‘rode’ zone verklaard.

In een verklaring stelt Sassoli dat de opflakkering van het virus in het departement Bas-Rhin hem dwingt tot dit besluit over de eerste zitting na het zomerreces. “We zijn bedroefd, maar de verplaatsing zou betekenen dat iedereen bij terugkomst in Brussel in quarantaine zou moeten.” Het gaat om honderden parlementariërs en medewerkers.

De zetel van het Europees Parlement is officieel in Straatsburg, waardoor het verplicht is daar maandelijks plenair te vergaderen. De parlementaire commissies vergaderen in Brussel. Om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werden de plenaire sessies begin maart naar Brussel verplaatst. “We respecteren de afspraken”, aldus Sassoli. “Het is onze wens weer terug te keren naar Straatsburg en hebben er vertrouwen in dat dit weer mogelijk zal worden.” De overgrote meerderheid in het parlement is overigens tegen de maandelijkse verhuizing voor vier dagen.