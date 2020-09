Bijna duizend nieuwe besmettingen in een dag

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is in één dag met bijna duizend toegenomen. Tussen maandag- en dinsdagochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 964 nieuwe meldingen gekregen over positieve tests. Dat zijn er nog iets meer dan zondag, toen op het zogeheten coronadashboard van de Rijksoverheid 925 nieuwe gevallen stonden, het hoogste aantal in maanden.