Veiligheidsregio’s piekeren over intocht Sinterklaas

Het Veiligheidsberaad, het samenwerkingsverband van de 25 veiligheidsregio’s, gaat niet met een landelijk advies komen, aldus een woordvoerster dinsdag. Het onderwerp staat ook niet op de agenda voor het komende beraad maandag. “Het afgeven van een vergunning voor een evenement is een gemeentelijke zaak. We kunnen ons wel voorstellen dat het handig is om op regionaal niveau dezelfde afspraken te maken”, zegt de woordvoerster.

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft dat maandag al gedaan: in alle gemeenten van die regio gaan de gebruikelijke intochten niet door. Noord- en Oost-Gelderland denkt deze maand met een besluit te komen, net als de veiligheidsregio Groningen. De regio’s wachten op een advies dat is gevraagd aan de GHOR, de overkoepelende organisatie van alle GGD’s.

Alle gemeenten die nu al hebben besloten dat de gewone sinterklaasintocht niet door kan gaan, kiezen voor een alternatieve invulling. Zo arriveert sint wel in Amsterdam, maar daar kan waarschijnlijk maar minimaal publiek bij zijn. Haarlem maakt een speciale sinterklaasfilm. In Emmen en Gorinchem zal er wel een sinterklaashuis voor kleine kinderen zijn. In Dordrecht mogen kinderen groepsgewijs op veilige afstand aan boord van de pakjesboot komen. Veel comité’s laten de goedheiligman per wijk of buurt aankomen. En de NTR, die de landelijke intocht op televisie verzorgt, denkt nog na over de corona-intocht van 2020.