Weer uitverkoop techaandelen op Wall Street, Tesla crasht

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager geopend, onder druk van een verdere uitverkoop in de technologiesector. Zo stonden grote namen als Amazon, Apple en Facebook in het rood. Het aandeel Tesla beleefde vooralsnog zijn slechtste beurt sinds maart. Beleggers op Wall Street keren terug van een lang weekend, want maandag waren de Amerikaanse beurzen dicht voor Labor Day.