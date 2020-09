‘Coronavaccin alleen op de markt als het veilig en effectief is’

Farmaceutische bedrijven gaan hun vaccins voor het coronavirus pas op de markt brengen wanneer ze veilig en effectief blijken in grote klinische onderzoeken. Dat schrijven topbestuurders van negen grote Amerikaanse en Europese ondernemingen die momenteel zo’n vaccin ontwikkelen in een open brief.

Het document is bedoeld om de perceptie tegen te gaan dat er gezondheidsrisico’s worden genomen om maar zo snel mogelijk een coronavaccin op de markt te kunnen brengen. Het vertrouwen van het grote publiek is noodzakelijk omdat een groot deel van de mensen het middel zal moeten gebruiken om het effectief te maken.

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigde vorige maand ambtenaren van de voedsel- en medicijnenwaakhond FDA ervan testen van coronavaccins te vertragen. Zijn opmerking kwam nadat een topfunctionaris van de FDA had gezegd dat hij zijn ontslag indient als de regering een vaccin goedkeurt voordat is bewezen dat het effectief is. Zelf beweert Trump dat er al een vaccin klaar kan zijn voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van een vaccin kost normaal gesproken jaren maar wordt in het geval van het coronavirus enorm versneld. Koplopers onder de medicijnmakers verwachten tegen het einde van het jaar vroege resultaten te boeken. Pfizer heeft bijvoorbeeld laten weten dat het in oktober cruciale testresultaten verwacht.

Naast Pfizer onderschrijven onder meer de bedrijven AstraZeneca, Johnson & Johnson en Sanofi de open brief. Het is zeldzaam dat concurrerende ondernemingen met zo’n gezamenlijk statement naar buiten treden.