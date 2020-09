Gevangenis in Lelystad afgesloten om mogelijke smokkel

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Lelystad zit sinds dinsdagochtend op slot vanwege een onderzoek naar mogelijk naar binnen gesmokkelde waren. Daardoor mogen de gedetineerden hun cel niet uit en kan er geen bezoek komen, bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving hierover door Omroep Flevoland.

Een bijstandsteam is in de gevangenis op zoek naar de vermoedelijke contrabande. Over wat voor smokkelwaar het gaat en hoe lang het onderzoek gaat duren, doet de DJI geen uitspraken. Hetzelfde geldt voor de aanwijzingen die leidden tot het onderzoek.