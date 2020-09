Helft meer besmettingen met coronavirus geconstateerd

In de afgelopen week zijn 50 procent meer mensen positief getest op het coronavirus dan een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5427 meldingen gekregen over nieuwe besmettingen. In de vorige wekelijkse rapportage waren dat er 3597. De week daarvoor lag het aantal positieve tests slechts een fractie hoger: 3588.