Grolsch en Lidl weer om tafel over biermerken Kordaat en Kornuit

Brouwerij Grolsch en supermarktketen Lidl proberen hun ruzie over de biermerken Kordaat en Kornuit op het nippertje op te lossen. Het gerechtshof Den Haag was klaar om dinsdag uitspraak in de zaak te doen, maar dat wordt op verzoek van de partijen twee weken aangehouden. Het gerechtshof bevestigt dat Grolsch en Lidl weer om tafel gaan, na eerdere berichtgeving van De Telegraaf.