Tempo herstel economie OESO-gebied zwakt af

Het tempo van het economisch herstel in het gebied van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) van de coronacrisis is aan het afzwakken. Dat maakte de organisatie bekend. Het OESO-gebied telt 37 landen.

Volgens de OESO laten de economische indicatoren in augustus nog wel zien dat het herstel doorzet van de zware klappen van de crisis, maar wel minder sterk dan voorheen. De indicatoren blijven onder het niveau van voor de crisis.

Vooral voor Frankrijk is een afzwakkend hersteltempo te zien. In China verloopt het herstel in een stabiel tempo, terwijl in Brazilië dat herstel juist aan vaart wint.

De economie van het OESO-gebied kromp in het tweede kwartaal met een historische 9,8 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.