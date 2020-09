Wit-Russische protestleidster Kolesnikova verscheurde paspoort

De 38-jarige Kolesnikova werd maandag in het centrum van Minsk door gemaskerde mannen opgepakt en weggevoerd in een minibus. Dinsdag verklaarde de Wit-Russische grensbewaking dat ze was aangehouden toen ze de grens met Oekraïne wilde oversteken. De oppositionele Coördinatieraad zei dat Kolesnikova Wit-Rusland niet vrijwillig wilde verlaten.

“Maria Kolesnikova kon niet worden gedeporteerd uit Wit-Rusland omdat deze moedige vrouw stappen zette om te voorkomen dat ze over de grens werd gezet”, schreef de Oekraïense minister Anton Gerasjenko op Facebook.

Sinds de verkiezingen van 9 augustus wordt in Wit-Rusland massaal gedemonstreerd tegen president Loekasjenko die de stembusgang glansrijk zou hebben gewonnen. Hij wordt ervan beschuldigd met de uitslag te hebben gesjoemeld.