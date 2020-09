Staatsprijs voor de kunsten naar Rineke Dijkstra

De Johannes Vermeer Prijs, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten (100.000 euro), is dit jaar voor Rineke Dijkstra vanwege haar volgens de jury “iconische bijdrage” aan de fotografie. Dijkstra is volgens dit college ‘de koningin van de Nederlandse portretkunst’.

Ze draagt “op grootse wijze bij aan het internationale aanzien van de Nederlandse beeldende kunst” en haar portretterende foto’s en filminstallaties zijn “uniek in de wereld”. Haar werk is zelfs “voor de eeuwigheid” en haar vermogen om dit soort beelden te maken “is weinig kunstenaars gegeven.” Ze heeft een “uitzonderlijke antenne voor niet alleen de ogen of het gezicht, maar het hele lichaam als spiegel van de ziel.”

De jury wil ook een statement maken bij de toekenning tijdens de coronacrisis: “De extreme omstandigheden van dit jaar maakten voor de jury het gewicht van deze Staatsprijs nog meer voelbaar: als symbool van respect en waardering voor de kunsten, maar ook als uitdrukking van het uitzonderlijke belang van kunstenaars voor onze samenleving”, aldus het gezelschap.

Project

De winnaar mag de Vermeerprijs besteden aan een speciaal project op het eigen werkterrein. De Nederlandse regering stelde de prijs in 2009 in om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. Eerder vielen onder anderen Ivo van Hove, Janine Jansen, Iris van Herpen, Rem Koolhaas, Marlene Dumas, Erwin Olaf en Pierre Audi in de prijzen.

De uitreiking heeft plaats op 29 oktober in Den Haag.