Rusland en Servië voor militaire oefeningen naar Wit-Rusland

De Russische en Servische troepen komen van 10 tot 15 september naar Wit-Rusland, meldt persagentschap RIA, zonder nadere toelichting te geven.

Wit-Rusland is in de greep van dagelijkse massaprotesten sinds president Aleksandr Loekasjenko vorige maand de overwinning behaalde bij de betwiste presidentsverkiezing.

Stoltenberg

NAVO-chef Jens Stoltenberg riep Rusland onlangs op zich niet te mengen in de binnenlandse aangelegenheid van Wit-Rusland. “Wit-Rusland is een soevereine onafhankelijke staat en niemand, ook Rusland niet, zou zich daar in moeten mengen”, zei Stoltenberg in een gesprek met de Duitse krant Bild.

President Vladimir Poetin zei eerder dat hij manschappen in reserve heeft om zo nodig de ordehandhavers in Wit-Rusland te helpen. Volgens Poetin had de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko daar om gevraagd. Poetin zei dat hij die reserves alleen inschakelt als de toestand in Wit-Rusland helemaal uit de hand loopt door toedoen van criminelen of extremisten.