Moeder mishandelde campingjongen zit vast in Duitsland

De 37-jarige moeder die wordt verdacht van het opsluiten, mishandelen en verwaarlozen van haar kind op een camping in Winterswijk kan voorlopig niet naar Nederland komen om het hoger beroep in deze zaak bij te wonen. Ze zit tot 30 juni 2022 in Duitsland een celstraf uit vanwege de mishandeling van een andere zoon, terwijl haar hoger beroep in Nederland dinsdag zou beginnen.

De vrouw wil beslist haar hoger beroep in het gerechtshof in Arnhem bijwonen, maar het is justitie ondanks verwoede pogingen niet gelukt om haar naar Nederland te krijgen. Op het laatste verzoek aan de Duitse autoriteiten is nog geen reactie gekomen, vertelde de aanklager dinsdag bij aanvang van de zitting in het hof in Arnhem. Het hof besloot de zaak aan te houden tot er een oplossing is gevonden.

De Duitse vader van het kind meldde zich dinsdagochtend bij aanvang van de inhoudelijke behandeling evenmin in de zittingszaal. Hij had een verkeerd tijdstip staan op zijn dagvaarding en werd door de beveiliging van het hof weer weggestuurd. Hij had geen mobiele telefoon bij zich en was onbereikbaar voor zijn advocaat. Zijn zaak werd in de loop van de ochtend alsnog behandeld.

De twee 37-jarige Duitsers zijn door de rechtbank in Zutphen eerder veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het mishandelen van hun destijds 8-jarige zoon, die in de zomer van 2017 ernstig vermagerd werd aangetroffen op een camping in Winterswijk. Hij werd door zijn ouders vastgebonden met tiewraps, geschopt en in een kist gestopt. Hij kreeg ook te weinig eten en drinken. Het Openbaar Ministerie ging tegen de uitspraak in hoger beroep, omdat de de straf aanzienlijk lager uitviel dan de vijf jaar die justitie had geëist. Ook de vrouw ging in hoger beroep.