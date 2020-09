Nikkei klimt ondanks forse krimp economie

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een kleine winst geëindigd. Beleggers verwerkten een sterker dan verwachte krimp van de Japanse economie in het tweede kwartaal en keken vooral uit naar de opening van Wall Street, na het lange weekeinde in de Verenigde Staten. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen eveneens licht vooruit.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,8 procent in de plus op 23.274,13 punten. De Japanse economie kromp in het afgelopen kwartaal met 28,1 procent. Eerder was een krimp van 27,8 procent gemeld. De klap door de coronacrisis laat zien dat de nieuwe Japanse premier, die op 14 september zal worden gekozen door de regeringspartij LDP, voor een grote uitdaging staat om een diepere recessie te voorkomen.

Bij de bedrijven zette SoftBank de daling voort met een min van 0,6 procent. Een dag eerder zakte de Japanse techinvesteerder al ruim 7 procent door de zorgen over de grote positie van call-opties op Amerikaanse technologiebedrijven die SoftBank vorige maand heeft genomen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,8 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,3 procent. De spanningen tussen China en de VS liepen verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump hintte op het loskoppelen van de Amerikaanse economie met die van China. Trump heeft een harde lijn tegen China tot een van zijn stokpaardjes in de verkiezingsstrijd gemaakt. De Kospi in Seoul klom 0,7 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney steeg 0,6 procent.