‘Wit-Russische protestleidster Kolesnikova in Oekraïne’

De 38-jarige Kolesnikova is een van de belangrijkste oppositieleden in Wit-Rusland die zich verzetten tegen het omstreden staatshoofd Loekasjenko. Zij werd maandag in het centrum van Minsk door gemaskerde mannen opgepakt en weggevoerd in een minibus. Kolesnikova liet zich herhaaldelijk zien bij de protesten en werd toegejuicht door de demonstranten.

Diverse landen hebben hun bezorgdheid geuit over de verdwijning van de oppositieleidster. De landen hebben de Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko om opheldering gevraagd en haar onmiddellijke vrijlating geëist als ze door de autoriteiten wordt vastgehouden.