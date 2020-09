Inflatie op laagste peil in jaren

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 0,7 procent duurder dan vorig jaar. Dat is de laagste inflatie na november 2016, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling komt onder meer door de prijsdaling van van vliegtickets en pakketreizen. Ook kleding en voeding drukken de inflatie.

In juli was de prijsstijging nog 1,7 procent. De scherpe daling van de inflatie in augustus was de grootste in 11 jaar. Vliegtickets waren bijna 22 procent goedkoper dan een jaar eerder en pakketreizen ongeveer 12 procent. Een zomervakantie in het binnenland werd dan ook goedkoper.

Kleding was volgens het CBS 4,5 procent goedkoper dan vorig jaar. Voeding was wel duurder, maar de prijsstijging nam af. Dat was vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van groenten en vlees. Vooral aardappelen waren in augustus goedkoper.

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het statistiekbureau ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Daaruit komt naar voren dat consumentengoederen en -diensten in Nederland in augustus 0,3 procent duurder waren dan een jaar eerder. De inflatie in de eurozone daalde naar min 0,2 procent. Daarmee is de inflatie in de eurozone voor de eerste keer in vier jaar negatief.