Duitse minister sceptisch over sancties tegen Rusland om Navalni

De CDU-politicus veroordeelde de vermeende vergiftiging scherp. “Dat was een laffe moordaanslag tegen een Russisch staatsburger in Rusland - met middelen die je niet in de supermarkt kan kopen. Dat moet opgehelderd worden”, aldus Altmaier. Als dat niet gebeurt, moet de EU daar volgens hem een antwoord op geven.

Maar, argumenteert de minister, “we moeten ook de vraag beantwoorden wat we met onze sancties willen bereiken.” Altmaier vindt dat de EU zich moet afvragen of sancties bijdragen aan een verbetering van de mensenrechtensituatie in Rusland.

In Duitsland wordt onder meer gediscussieerd over de vraag of de aanleg van de Nord Stream 2-gaspijplijn vanuit Rusland moet worden stilgelegd. De bondsregering heeft daarover nog geen definitief besluit genomen. Bondskanselier Angela Merkel wil nog niets uitsluiten, zei haar woordvoerder maandag.

Ook Altmaier benadrukte dat nog niks is uitgesloten. “Anders zouden wij onszelf verzwakken”, aldus de minister. Alleen een veroordeling uitspreken en sancties instellen tegen Rusland is volgens hem in elk geval niet genoeg. “Dat is niet genoeg om onze verantwoordelijkheid voor stabiliteit in de wereld te nemen.” Altmaier vindt dat de dialoog met Rusland gevoerd moet blijven worden. “We moeten bekijken wanneer economische sancties zinvol zijn. Wij Europeanen beslissen dat samen.”