Vrouwen trekken #MeToo-beschuldigingen oud-leider Costa Rica in

In februari vorig jaar meldden een arts en een voormalige schoonheidskoningin dat de voormalige president hen had aangerand. De 79-jarige wees de aantijgingen altijd van de hand.

In totaal zeiden vijf vrouwen dat Arias hen had aangerand. Activiste Alexandra Arce trad als eerste naar buiten met beschuldigingen. Zij stelde dat Arias haar in 2014 tijdens een ontmoeting in zijn huis heeft aangerand. De politicus zou haar borsten hebben gegrepen en zijn hand onder haar rok hebben gestoken. Arce deed aangifte. Een ander vermeend slachtoffer vertelde dat ze naar buiten trad met haar eigen ervaringen omdat het verhaal van Arce in twijfel werd getrokken.

Arias ontving in 1987 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen om vrede in Midden-Amerika te bewerkstelligen. Hij bekleedde tweemaal het presidentschap van de Midden-Amerikaanse staat, van 1986 tot 1990 en van 2006 tot 2010.