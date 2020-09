Argwaan op de loer bij begin nieuwe ronde brexit-onderhandelingen

De onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zoeken dinsdag verder naar een handelsakkoord én naar onderling vertrouwen. Dat het de laatste maanden maar niet wil vlotten en Londen en Brussel het nog altijd erg oneens zijn over bijvoorbeeld hun toekomstige economische rivaliteit en over de visserij beloofde al niet veel goeds voor de nieuwe onderhandelingsronde. Maar ruzie over al gemaakte afspraken heeft het gesternte nog verslechterd.