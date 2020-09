Ultieme zoektocht naar sinds 1974 vermiste vrienden in Liessel

De politie doet dinsdag een ultieme poging om twee sinds maart 1974 vermiste vrienden terug te vinden in Liessel, niet ver van Helmond. De politie hoopt de lichamen van Piet Hölskens (22) en Hans Martens (21) uit Asten te vinden in het water van De Brink.

Net als de familie, wil de politie duidelijkheid krijgen over het lot van de twee, die na een avondje stappen 46 jaar geleden in Deurne spoorloos verdwenen.

De politie houdt rekening met een misdrijf. Maar ze heeft al gezegd dat zelfs áls de mannen worden gevonden, mogelijk niet meer is vast te stellen hoe ze aan hun einde zijn gekomen. En dat is ook niet meer relevant voor het onderzoek, want een eventueel misdrijf is sowieso verjaard.

In 2017 kreeg de familie informatie dat de auto van beide vrienden mogelijk in De Brink te water was geraakt. Twee jaar geleden doorzocht de politie het water van de afgraving in Liessel met sonarapparatuur en een magnetometer. Op twee plaatsen bleek een metalen voorwerp, mogelijk een auto, onder zand in het water te liggen. Op die plek wordt dinsdag verder gezocht. Mogelijk wordt de rode Fiat 850 coupé gevonden waar beide vrienden in reden toen ze verdwenen. Een gespecialiseerd bedrijf gaat op die plekken eerst een bovenlaag zand weggraven, waarna duikers met camera’s bekijken of het gaat om de auto van de vrienden.

De politie heeft vier dagen voor de zoektocht uitgetrokken.