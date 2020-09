Google ziet af van grote huurdeal voor kantoorruimte Dublin

Google-moederbedrijf Alphabet ziet af van een plan om kantoorruimte voor wel 2000 werknemers te huren in Dublin, wat een van de grootste vastgoeddeals in de Ierse hoofdstad van de afgelopen jaren zou zijn geweest. Er werd geen reden gegeven door het Amerikaanse technologieconcern om weg te lopen van een huurovereenkomst.

Google voerde gesprekken over de huur van meer dan 18.000 vierkante meter aan kantoorruimte in het zuiden van Dublin, bovenop de andere locaties die het bedrijf heeft in de stad. Google is een belangrijke speler op de vastgoedmarkt van Dublin met duizenden werknemers die daar werkzaam zijn. Ook andere Amerikaanse technologiebedrijven zoals Twitter en Facebook zijn actief met personeel en kantoorruimte in Dublin.