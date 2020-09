Berlusconi aan beterende hand

Ruim drie dagen na zijn opname in een ziekenhuis in Milaan gaat het beter met de door het coronavirus besmette Silvio Berlusconi. De 83-jarige oud-premier van Italië werd vrijdag opgenomen met een lichte ontsteking aan beide longen.

Zijn algehele klinische toestand lijkt te verbeteren, aldus dokter Alberto Zangrillo van het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, tevens persoonlijk arts van Berlusconi. Hij had vrijdag al gezegd dat er geen reden was voor bezorgdheid.

De gezondheid van Berlusconi is al jaren fragiel. De politicus en mediamagnaat onderging in 2016 een openhartoperatie en ging vorig jaar onder het mes vanwege een hernia en darmproblemen.