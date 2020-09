Meer coronabesmettingen in vluchtelingenkamp op Lesbos

Het eerste geval werd afgelopen woensdag gemeld. Het betrof een 40-jarige Somaliër die was teruggekeerd uit Athene omdat hij daar geen werk kon vinden. Inmiddels zijn er circa duizend testen uitgevoerd op het eiland, meldt de Griekse staatstelevisie, maar nog niet alle resultaten zijn bekend.

In Moria, dat sinds donderdag in quarantaine is, worden bijna 13.000 asielzoekers opgevangen, terwijl het is ontworpen voor minder dan 3000 personen. Veel migranten slapen noodgedwongen in tentjes in de omgeving van het kamp.

Een corona-uitbraak in een vluchtelingenkamp op het naburige eiland Chios werd vorige maand onder controle gebracht nadat de vijf geïnfecteerde mensen waren geïsoleerd.