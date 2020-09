Kamp Westerbork wordt 'Canon-museum'

Herinneringscentrum Kamp Westerbork hoort vanaf zondag bij het netwerk van Canon-musea in Nederland. In Canon-musea is verdiepende informatie te vinden over de vijftig thema's die samen de Canon van Nederland vormen. Kamp Westerbork sluit aan bij de thema's Anne Frank (over Jodenvervolging) en Tweede Wereldoorlog. Kamp Westerbork is de eerste van de herinneringscentra over de Tweede Wereldoorlog die Canon-museum wordt.