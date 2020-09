Marokkaanse miljoenenstad Casablanca in lockdown

De ruim 4 miljoen inwoners van Casablanca zijn voorlopig grotendeels aan huis gekluisterd. Hun bewegingsvrijheid wordt ingeperkt en de komende twee weken is een avondklok van kracht. Alle routes naar andere grote steden zijn maandag sinds het middaguur afgesloten. Reizen is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan. De scholen, die maandag weer open zouden gaan, blijven dicht.