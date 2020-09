Assange weigert met stellig ‘nee’ uitlevering aan VS

Met een stellig uitgesproken “nee” heeft WikiLeaks-oprichter Julian Assange geweigerd zich vrijwillig te laten uitleveren aan de Verenigde Staten. Hij zei dat maandag tegen de rechter in Londen aan het begin van de eerste zittingsdag over zijn eventuele uitlevering.

De VS vervolgen de Australiër onder meer wegens publicatie van geheim materiaal over de oorlog in Afghanistan en Irak via zijn ‘klokkenluiderswebsite’. Hij kan daarvoor tot 175 jaar gevangenisstraf krijgen.

Assange verscheen gladgeschoren en in pak voor de rechtbank, in scherp contrast met zijn verwilderde uiterlijk toen hij in april vorig jaar werd gearresteerd op de Ecuadoriaanse ambassade, waar hij ruim zes jaar asiel had gekregen. Hij kreeg een celstraf van vijftig weken wegens het schenden van de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling in 2012.

Voorvechter

Assange wordt door zijn aanhangers gezien als voorvechter van het vrije woord die Amerikaans machtsmisbruik heeft blootgelegd. Volgens de Amerikaanse justitie heeft hij met zijn publicaties de levens van veiligheidsbronnen in gevaar gebracht.

De uitleveringszaak gaat naar verwachting drie of vier weken duren.