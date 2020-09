Brussel waarschuwt Britten: morrel niet aan scheidingsakte

De regering van premier Boris Johnson zou onder meer af willen van het zwaarbevochten compromis over de Ierse grens, melden Britse media. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wijst erop dat die afspraken “essentieel zijn voor de vrede en stabiliteit” in Ierland en Noord-Ierland en voor de Europese gemeenschappelijke markt. Het terugtrekkingsakkoord dat de EU en de Britten een jaar geleden sloten, is “een voorwaarde voor welke toekomstige handelsrelatie dan ook”. Daarom zegt Von der Leyen erop te rekenen dat Londen het akkoord uitvoert.

Deel dit bericht: