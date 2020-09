‘Derde crisissteunpakket onvoldoende voor reissector’

Het derde crisissteunpakket betekent goed nieuws voor de reissector. Maar het zal onvoldoende zijn om veel ondernemers in de branche door de crisis te loodsen. Dat zegt koepelorganisatie ANVR, die daarover een brief stuurde naar leden van de Tweede Kamer. Die praten woensdag over de staat van het toerisme.

Volgens ANVR-voorzitter Frank Oostdam ontkomt de reissector “uiteraard niet” aan forse reorganisaties en afslanking van bedrijven. “Maar we weten ook dat de consument, zodra het weer kan, dolgraag op vakantie wil. Perspectief is er zeker, maar eerst moeten we door deze moeilijke periode.”

De ANVR vraagt in het bijzonder aandacht voor de verschillen die landen hanteren met hun reisadviezen. Dit zou in Europees verband opgepakt moeten worden. “Hoe kan het gebeuren dat Nederlanders worden geëvacueerd vanuit gebieden, bijvoorbeeld Kroatië, waar andere EU-burgers op hetzelfde moment heen worden gebracht?”, aldus Oostdam.

Voucherbank

Ook pleit de ANVR voor de oprichting van een zogenaamde voucherbank. Het kabinet gaf eerder een lening aan garantiefonds SGR om de uitgifte van vouchers te kunnen garanderen. Nu nog steeds naar veel bestemmingen niet kan worden gereisd, kunnen de vouchers niet worden besteed. Daarmee loopt de branche het risico dat vouchers moeten worden terugbetaald. “Dit is desastreus voor de branche”, aldus de ANVR.

De SGR en de ANVR willen dat aangesloten reisbedrijven geld kunnen lenen via een voucherbank. Klanten kunnen dan hun reisvoucher omwisselen voor geld, waarbij de voucher wordt omgezet in een lening van het reisbedrijf bij de overheid. Met deze overheidslening en de terugbetaling daarvan in een aantal jaren kan een groot deel van de sector worden gered, zo klinkt het.

Verder spreekt de ANVR van een weeffout in de TVL-regeling die gaat over tegemoetkoming in vaste lasten. Reisbemiddelaars komen door hun afwijkende btw-opgave voor veel minder hulp in aanmerking dan waar andere bedrijven recht op hebben, aldus de organisatie.