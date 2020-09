PvdA en GroenLinks vinden Groeifonds teleurstellend

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vinden de kabinetsplannen voor een Nationaal Groeifonds teleurstellend. In het fonds komt 20 miljard euro. Het kabinet wil de economie er op de lange termijn mee aanwakkeren om zo de welvaart te behouden.

De PvdA vindt het juist belangrijk dat er in de huidige coronacrisis snel geïnvesteerd wordt. De partij is ook niet tevreden over de omvang. “Het fonds is meer dan gehalveerd en het kabinet komt met geen enkel concreet project”, aldus PvdA’er Henk Nijboer.

Het kabinet richt zich op verkeerde doelen, meent Jesse Klaver van GroenLinks. “We bevinden ons in een klimaatcrisis. Alle inspanningen moeten worden gericht op de omschakeling van de oude naar de nieuwe economie”, twitterde hij.

Steun

De steun van de oppositie is belangrijk. In de Eerste en Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. Het parlement moet goedkeuring geven aan het investeringsfonds, waar al een jaar over wordt gepraat.

Vorig jaar werd in kabinetskringen nog gesproken over een ‘Wopke-Wiebes-fonds’ dat meer dan 50 miljard zou omvatten. Toen kende de begroting nog een flink overschot. Door de coronacrisis is dat een enorm tekort geworden.

In de coalitiepartijen wordt positief gereageerd. Het CDA benadrukt dat het fonds voor alle regio’s beschikbaar is en dat het mkb hiermee wordt gestimuleerd. Eppo Bruins van de ChristenUnie ziet het kabinet investeren in “kennis, innovatie, duurzaamheid en infrastructuur”.