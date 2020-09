Rotterdamse agente in bovenarm gebeten

Een Rotterdamse politieagente is zondag door een arrestant in haar bovenarm gebeten. De politie heeft maandag een foto van het letsel verspreid. “Collega is nagekeken door een arts en is verder oké”, meldt de politie in stadsdeel Feijenoord.

De man wordt ervan verdacht vrouwen te hebben lastiggevallen bij het winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. Toen politiemensen de man aantroffen, lag hij op de grond bij een bushalte en verzette hij zich vervolgens hevig tegen zijn aanhouding. Hij is opgepakt wegens verstoring van de openbare orde.