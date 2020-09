‘Plasticvervuiling rivieroevers toegenomen tijdens coronacrisis’

De oevers van Nederlandse rivieren zijn de afgelopen maanden ernstiger vervuild geraakt met plasticafval dan ze al waren. Daarvoor waarschuwt Schone Rivieren, een organisatie die zich bezighoudt met het onderzoeken en opruimen van plastic. Van diverse gemeenten heeft Schone Rivieren te horen gekregen dat de vervuiling verder is toegenomen tijdens de coronacrisis. Meer mensen dan anders zijn in eigen land de natuur in gegaan. Ook langs de rivieren was het drukker dan andere jaren.