India wereldwijd op plek 2 qua coronabesmettingen

In het land zijn 4,2 miljoen ziektegevallen geregistreerd sinds het begin van de uitbraak, blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid. In Brazilië zijn tot nu toe 4,12 miljoen inwoners geïnfecteerd geraakt, de Verenigde Staten telt er 6,25 miljoen.

India heeft 71.642 coronadoden geregistreerd, minder dan de 126.203 in Brazilië en 188.540 in de VS. Veel experts zeggen echter dat India niet genoeg mensen test en dat de werkelijke cijfers veel hoger kunnen zijn.