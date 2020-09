ING: zeldzame omzetkrimp in groothandel in 2020 door coronacrisis

De Nederlandse groothandel zal in 2020 naar verwachting een krimp laten zien van 6 procent vanwege de coronacrisis. Dat schrijft het ING Economisch Bureau in een rapport over de sector. De bank zegt dat krimp in de groothandel zeldzaam is, want dat is volgens ING in de afgelopen 25 jaar maar twee keer eerder gebeurd, in 2003 en 2009.