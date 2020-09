Beelden vrijgegeven van steker Birmingham

De Britse politie heeft beelden vrijgegeven van de man die verdacht wordt van het neersteken van acht mensen in Birmingham. Een van hen kwam om het leven en van twee is de situatie ernstig. De politie is met man en macht naar de dader op zoek.

De beelden zijn afkomstig van bewakingscamera’s. Daarop is te zien dat een man met een petje schijnbaar rustig over straat loopt. De politie meldt bij de beelden dat dit man is die ze wil spreken over de steekincidenten. Wie hem ziet wordt opgeroepen direct de politie te bellen en hem niet zelf te benaderen.

“We hebben de hele dag gewerkt om camerabeelden te achterhalen en met getuigen te spreken om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke video en afbeelding vrijgeven van de man die we willen spreken”, zegt politiechef Steve Graham. Hij benadrukt dat er nog altijd geen aanwijzingen zijn voor een terroristisch motief.

De steekincidenten waren in de nacht van zaterdag op zondag in het centrum van Birmingham. Een 23-jarige man kwam om het leven. Een man en een vrouw in de leeftijd van 19 en 32 jaar raakten ernstig gewond. De andere vijf gewonden hadden een leeftijd van tussen de 23 en 33 jaar. Twee van hen zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen, meldt de BBC.