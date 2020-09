‘Problemen in gehandicaptenzorg door tekort testcapaciteit’

Instellingen in de gehandicaptenzorg dreigen in de problemen te komen door het tekort aan testcapaciteit voor zorgmedewerkers. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft dat in een brief aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) laten weten. De organisatie roept de minister op de testcapaciteit te verhogen en er voor te zorgen dat de uitslagen van de testen van zorgmedewerkers er binnen 48 uur zijn. Ook moeten mensen in de zorg voorrang krijgen bij het testen op corona.