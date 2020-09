Tienduizenden Wit-Russen op de been tegen Loekasjenko

Op foto’s en video’s is te zien dat veiligheidstroepen in actie kwamen tegen vreedzame demonstranten. Vooral mannen werden afgevoerd. Precieze aantallen arrestaties zijn er niet, maar mensenrechtenorganisatie Wesna meldde zondagmiddag meer dan 70 aanhoudingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat er minder arrestaties zijn geweest.

In de steden Grodno en Brest werden demonstranten aangevallen door mannen in zwarte uniformen en werden velen gearresteerd. In Minsk grepen de veiligheidstroepen slechts af en toe in. Daar waren in de namiddag grote protesten. Volgens ooggetuigen zijn tienduizenden in Minsk de straat op gegaan. In sommige berichten werden zelfs meer dan 100.000 deelnemers gemeld.

Waterkanonnen

Mannen in uniform voorkwamen dat mensen het centrum van de Wit-Russische hoofdstad binnenkwamen met terreinwagens met hoge metalen roosters op de voorbumpers. Ook werden waterkanonnen ingezet. Demonstranten berichtten via nieuwskanaal Telegram over internetstoringen.

Veel mensen trokken naar het Onafhankelijkheidspaleis, de ambtszetel van Loekasjenko. Alleen al daar waren tienduizenden mensen, meldt het onafhankelijke portaal tut.by. De politie heeft het gebied bijvoorbeeld omheind met prikkeldraad. Ook oppositiepolitica Maria Kolesnikova verscheen bij de protesten.

Zondag is het wekelijkse hoogtepunt van de protesten tegen ‘de laatste dictator van Europa’, zoals Loekasjenko ook wel wordt genoemd. Een week geleden deden ook 10.000 Wit-Russen mee aan de demonstraties. De zondag daarvoor waren het er meer dan 100.000.