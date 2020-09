Vrouw Den Helder mogelijk dood door huiselijk geweld

De 62-jarige vrouw die zaterdag om het leven was gebracht in Den Helder, is mogelijk het slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Dat is in elk geval een van de scenario’s waar de politie onderzoek naar doet. Twee mannen uit “de huiselijke kring van de vrouw” zijn opgepakt na haar dood. Zij zijn 63 en 36 jaar oud. Over hun precieze band met de vrouw doet de politie geen mededelingen.