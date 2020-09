Duitse wandelaars omgekomen in de Alpen

Drie Duitse wandelaars zijn dit weekeinde omgekomen in de Alpen. Zij vielen allen voor de ogen van hun familieleden de diepte in. Twee van de doden vielen in Oostenrijk, een in Zwitserland.

Een wandelaar uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen stortte vrijdag in het Oostenrijkse Tirol naar beneden van 1770 meter boven zeeniveau. Het 74-jarige slachtoffer viel eerst van een steile helling en daarna van een bijna verticale rotswand. Hij was samen met zijn vrouw en vrienden in de buurt van Tannheim. De wandelroute was geclassificeerd als middelzwaar de doorgangen vaak smal en steil zijn.

Een 52-jarige klimmer kwam in het Zwitserse kanton Graubünden om het leven toen hij van een via ferrata 100 meter naar beneden stortte. Dat gebeurde in bijzijn van zijn vrouw en andere familieleden.

Op zaterdag viel een 57-jarige wandelaar uit het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen op de Karhorn in Vorarlberg 100 meter van een steile rotswand nadat hij was uitgegleden. Dat gebeurde bij het afdalen nadat hij en zijn vrouw op de top hun dochter hadden ontmoet, die met haar groep een andere weg naar de top had genomen.